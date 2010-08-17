В Киеве начало курсировать речное такси

По Днепру начало курсировать давно обещанное речное такси. В этом году возить пассажиров будут всего две «машины»: одна понтонная лодка на десять мест и моторная яхта – на шесть. А уже в следующем году, как обещают в мэрии, таких речных такси будет более десятка

Понтонная лодка-такси внешне выглядит как мини-бар с моторчиком. Пол устелен бежевым ковром, такого же цвета кожаные раскладные диваны, куда можно сложить вещи. Неподалеку от водительского места стоит круглый белый столик со специальными углублениями для бокалов или чашек. Правда, алкоголь и другие напитки здесь не наливают – их можно взять с собой. В лодке предусмотрена защита от дождя – на понтон натягивается специальная бежевая пленка с прозрачными окошками.

«Эту лодку мы закупили в США, стоит она до $30 тысяч. Но расходы по закупке речных такси брали на себя иностранные инвесторы, которые тесно сотрудничают с КП «Плесо». Мы же берем на себя обязательство организовать безопасное движение по воде», – рассказал замдиректора «Плесо» Михаил Чобану.

В этом году так называемых «баз», где будут швартоваться водные такси, будет всего две – на набережной Оболони и Березняках. Туда можно будет прийти и заказать речное такси, или же по телефону заказать такси в любое место в пределах акватории Киева.

«Швартоваться речтакси будет там, где захотят пассажиры. Но лодки не будут ходить в темное время суток, и на борт мы не пустим пьяных пассажиров», – сказал директор КП «Плесо» Хвича Мепарашвили.

Стоимость 10 минут езды на понтонной лодке – 10 грн., полчаса – 150 грн., а час – 300 грн. На яхте проехаться дороже: 10 мин. – 15 грн., полчаса – 200 грн., час – 400 грн. Зато речное такси позволяет сэкономить время. Так, например, доехать от Оболони до Березняков можно всего за 15 минут, при этом заплатить надо 150 грн. На обычном такси доехать можно в три раза дешевле, но можно простоять в пробке больше часа. От Почтовой площади до Труханова можно доплыть за 10 минут, заплатив 100 грн., на машине же придется ехать минут 30, но за 50 грн.