Укрзализныця увеличила перевозку экспортных грузов на 17%

«Укрзализныця» в январе-июле 2010 г. увеличила перевозку экспортных грузов, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., на 16,8%, импортных — на 50,1%.

Об этом УНИАН сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ.

По его данным, железные дороги за 7 месяцев перевезли во всех видах сообщений 242 млн. 89 тыс. тонн грузов, что на 14,1% больше 7 месяцев 2009 г. Перевозка увеличилась по всем видам грузов.

В частности, перевозка грузов внутреннего сообщения выросла на 11,8%, до 117 млн. 036 тыс. т, экспортных — на 16,8%, до 56 млн. 780 тыс. т, импортных — на 50,1%, до 17 млн. 682 тыс. т, транзитных — на 2,8%, до 27 млн. 235 тыс. т.

Как сообщал УНИАН, за первое полугодие 2010 года железные дороги Украины перевезли 205,7 млн. тонн грузов, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. В 2009 году в связи с кризисными явлениями в экономике страны железные дороги Украины перевезли на 21,5% меньше грузов и на 5% меньше пассажиров, чем в 2008 году. Объемы грузовых перевозок составили 391,5 млн. тонн, транзитных грузов – 45,5 млн. тонн. Рост показателей наметился лишь в конце года: в ноябре – на 22%, в декабре – на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.