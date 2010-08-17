Инвестиции в основной капитал в отрасли связи снизились
16:56, 17 августа 2010Транспорт/Связь
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В 1-м полугодии почти в два раза
Инвестиции в основной капитал в отрасли связи (телекоммуникации и почта) за первое полугодие 2010 года составили 2 млрд. 662,4 млн. грн., что составляет 57,1% от инвестиций за первое полугодие 2009 года (4 млрд. 192,7 млн. грн.).
Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики Украины, которым располагает УНИАН.
По данным Госкомстата, удельный вес инвестиций в основной капитал в отрасли связи в первом полугодии 2010 года составил 4,8% от всех инвестиций в основной капитал в Украине (в первом полугодии 2009 года – 7,7%).
При этом основной объем инвестиций в основной капитал в отрасли связи пришелся на телекоммуникации - 2 млрд. 643,1 млн. грн.
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