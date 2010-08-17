«МТС Украина»: Фонд универсальных услуг был актуальным 15-20 лет назад

Создание Фонда универсальных услуг было актуальным 15-20 лет тому назад. Фонд не должен формироваться за счет операторов и граждан Украины. Об этом сообщил корреспонденту УНИАН директор по корпоративному управлению и контролю «МТС Украина» Олег ПРОЖИВАЛЬСКИЙ, комментируя заявление «Укртелекома» о необходимости создания Фонда универсальных услуг.

По его мнению, сегодня реализовать цели и задачи, связанные с обслуживанием удаленных населенных пунктов и доступностью телекоммуникационных услуг, намного проще и дешевле с помощью мобильной связи. Более того, сообщил О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ, мобильные операторы, в отличие от «Укртелекома», готовы общими усилиями и за свой счет обеспечить связь и в тех немногочисленных населенных пунктах, где ее пока нет.

По словам О.ПРОЖИВАЛЬСКОГО, мобильные операторы считают, что сегодня необходимо доработать законодательную базу для того, чтобы распространить соответствующие льготы и дотации тем, кто имеет на них право, не только на фиксированную, но и на мобильную связь.

«Тогда можно будет просто заменить льготникам фиксированную трубку на мобильную

– в этом и будут состоять все затраты», - отметил он.

По данным О.ПРОЖИВАЛЬСКОГО, мобильные операторы со своей стороны готовы к диалогу с Министерством транспорта и связи для того, чтобы найти компромиссные решения относительно того, как обеспечить доступность услуг связи, в т.ч. и для сельского населения, и «готовы выступить со встречными предложениями, альтернативными Фонду универсальных услуг».

Представитель «МТС Украина» выступает против формирования Фонда за счет целевой надбавки к тарифам на телекоммуникационные услуги (законопроект Минтрансвязи о введении Фонда универсальных услуг предусматривает 3-процентную надбавку к стоимости услуг связи для абонентов – УНИАН). Он отметил, что абоненты мобильной связи, кроме оплаты непосредственно телеком-услуг, уже платят сбор в Пенсионный фонд (7,5% от стоимости услуг связи – УНИАН). Дополнительная финансовая нагрузка в виде прямых или опосредованных платежей, по мнению О.ПРОЖИВАЛЬСКОГО, «вряд ли будет с энтузиазмом воспринята потребителями и не пойдет на пользу отрасли».

Что касается попытки мобильных операторов, противодействуя созданию Фонда универсальных услуг, повлиять, по мнению «Укртелекома», на эффективность работы последнего в рентабельных областях телекоммуникаций (доступ в Интернет, мобильная связь и др.), то в компании «МТС Украина» согласны с предложением «Укртелекома» прекратить регулирование тарифов на услуги местной телефонной связи.

Это, как считают в «МТС Украина», дало бы возможность государству перестать дотировать услуги местной связи, а «Укртелеком» смог бы бороться за потребителя на общих основаниях».

При этом интересы потребителей будут соблюдены, тем более что мобильные операторы сегодня «предлагают очень доступные тарифы…».

«Мы уверены, что прямая конкуренция – гораздо более эффективный способ сделать

тарифы доступными, чем те же дотации», - отметили в компании «МТС Украина».

Как сообщал УНИАН, сегодня на рынке связи в Украине сформировалось два мнения по поводу введения Фонда универсальных услуг – практически все профессиональные участники рынка (мобильные операторы, участники ассоциаций телеком-рынка и др.) выступают против введения такого Фонда, и особенно против механизма его формирования, который предлагается Минтранссвязи – за счет 3-процентного повышения стоимости услуг связи. При этом мобильные операторы предлагают обеспечить доступ к услугам связи всех жителей Украины, в том числе с использованием мобильной связи, для чего предлагают госорганам разработать специальную программу в этом направлении.

В то же время, «Укртелеком» выступает за создание Фонда универсальных услуг, мотивируя это не необходимостью телефонизации труднодоступных населенных пунктов, а тем, что такой Фонд должен быть направлен на компенсацию убытков «Укртелекома» и других операторов, оказывающих универсальные услуги связи (местную и сельскую телефонную связь) по регулируемым государством тарифов, которые ниже себестоимости.

Справка УНИАН. В январе 2009 года Министерство транспорта и связи Украины предложило проект закона, которым предусматривается создание Фонда универсальных телекоммуникационных услуг. Соответствующий Фонд предлагается создать в составе Государственного бюджета Украины и наполнять за счет потребителей телекоммуникационных услуг. С этой целью Минтрансвязи предлагает установление обязательной для всех потребителей телекоммуникационных услуг целевой надбавки к розничному тарифу на услуги связи в размере 3% от стоимости соответствующих услуг (без НДС).