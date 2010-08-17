«Астелит»: "Укртелекому" нужно дать возможность для конкуренции

"Укртелекому" необходимо предоставить возможность свободной конкуренции на рынке телекоммуникаций, считает директор по корпоративным отношениям компании «Астелит» (ТМ life:)) Юрий КУРМАЗ.

Такое мнение он выразил, комментируя УНИАН заявление "Укртелекома" о необходимости создания Фонда универсальных услуг.

Ю. КУРМАЗ отметил, что если говорить о проблеме прибыльности и компенсации убытков "Укртелекома" от регулируемых тарифов на услуги местной телефонной связи, то, как считают в «Астелите», ее необходимо решать стратегически, позволив госоператору свободно конкурировать и назначать такие тарифы, которые обеспечат компании соответствующие финансовые результаты.

«Мы глубоко убеждены в том, что потребитель не обязан нести ответственность и брать на себя дополнительную финансовую нагрузку, связанную с коммерческими неудачами госоператора. Соответственно, следует «лечить» проблему масштабно и менять модель его работы», - сказал он.

Представитель «Астелита» отметил, что при этом следует понимать, что технологически мобильная связь действительно имеет преимущества перед фиксированной, и при этом стратегия искусственного поддержания фиксированного оператора «на плаву» в долгосрочной перспективе окажется менее эффективной, чем стратегия свободной конкуренции и предоставления права выбора конечному пользователю.

Он считает, что тот проект создания Фонда, который рассматривается на данный момент, по мнению мобильных операторов, «не учитывает ни реального состояния, ни потребностей рынка», кроме того, он не базируется на каких-либо детальных исследованиях, а также «не имеет конкретной программы действий».

Ю.КУРМАЗ сообщил, что согласно данным Международного института коммуникации, по состоянию на 2009 год Фонды универсальных услуг работают в 52 странах мира, при этом речь в основном идет о государствах, где незначительное проникновение как фиксированной, так и мобильной связи, то есть телекоммуникационный рынок в целом находится на этапе становления и развития. Если же говорить о развитых рынках Европы, то подобные Фонды функционирует только в 7 европейских государствах. При этом мировая практика свидетельствует о том, что такие Фонды ориентируются также и на мобильных операторов, а не только на фиксированных, поскольку практика свидетельствует о том, что телефонизация удаленных регионов при помощи мобильной связи – это более эффективный, менее дорогостоящий и значительно более оперативный метод решения проблемы доступа к связи для населения.

«Мы надеемся, что правительство услышит наши комментарии и привлечет нас к совместному обсуждению ситуации с целью выработки современного, эффективного плана решения проблемы доступа населения к услугам связи», - сказал Ю.КУРМАЗ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на рынке связи в Украине сформировалось два мнения по поводу введения Фонда универсальных услуг – практически все профессиональные участники рынка (мобильные операторы, участники ассоциаций телеком-рынка и др.) выступают против введения такого Фонда, и особенно против механизма его формирования, который предлагается Министерством транспорта и связи – за счет 3-процентного повышения стоимости услуг связи. При этом мобильные операторы предлагают обеспечить доступ к услугам связи всех жителей Украины, в том числе с использованием мобильной связи, для чего предлагают госорганам разработать специальную программу в этом направлении.

В то же время "Укртелеком" выступает за создание Фонда универсальных услуг, мотивируя это не необходимостью телефонизации труднодоступных населенных пунктов, а тем, что такой Фонд должен быть направлен на компенсацию убытков "Укртелекома" и других операторов, оказывающих универсальные услуги связи (местная и сельская телефонная связь) по регулируемым государством тарифов, которые ниже себестоимости.

Справка УНИАН. В январе 2009 года Министерство транспорта и связи Украины предложило проект закона, которым предусматривается создание Фонда универсальных телекоммуникационных услуг. Соответствующий Фонд предлагается создать в составе Государственного бюджета Украины и наполнять за счет потребителей телекоммуникационных услуг. С этой целью Минтранссвязи предлагает установление обязательной для всех потребителей телекоммуникационных услуг целевой надбавки к розничному тарифу на услуги связи в размере 3% от стоимости соответствующих услуг (без НДС).