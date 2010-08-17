В Херсонской области грузоперевозки выросли

В Херсонской области в январе-июле т.г., по сравнению с показателями за аналогичный период 2009 года, грузовые перевозки выросли на 12,3%, а пассажироперевозки сократились на 9,3%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, за 7 месяцев т.г. предприятиями транспорта перевезено 4,835 млн. тонн грузов, а пассажирским транспортом перевезено 68,201 млн. пассажиров.

При этом грузооборот транспорта в январе-июле т.г. увеличился на 16,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., и составил 2,688 млрд. т/км.

Увеличение грузооборота состоялось на водном транспорте (на 63,2%), автомобильном (на 29,1%), железнодорожном (на 13,4%).

Пассажирооборот за указанный период 2010 г., по сравнению с январем-июлем 2009 г., уменьшился на 1,8% и составил 1,769 млрд. пасс./км.

Уменьшение пассажирооборота состоялось на автомобильном транспорте (на 1,9%), троллейбусном (на 3,6%) и железнодорожном (на 0,3%).