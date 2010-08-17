Парк грузовых вагонов «Укрзализныци» увеличился

Парк грузовых вагонов «Укрзализныци» c начала года увеличился на 291 вагон.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, в текущем году 288 грузовых полувагонов закупила Приднепровская железная дорога. Подвижной состав был приобретен за средства железной дороги и построен на вагоноремонтных предприятиях «Укрзализныци»: ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод», ГП «Стрыйский вагоноремонтный завод» и ГП «Укрспецвагон». Кроме того, тремя новыми вагонами пополнился парк ГП «Укрспецвагон».

Напомним, согласно финплану, в 2010 году «Укрзализныця» за собственные и привлеченные средства планирует приобрести более 2200 грузовых вагонов.

Справка УНИАН. Инвентарный парк «Укрзализныци» составляет свыше 110 тыс. грузовых вагонов.