Минтранс предлагает закрепить за землями водного фонда статус государственных

Министерство транспорта и связи Украины разработало проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам отвода земель водного фонда», которым предлагается закрепить за землями водного фонда статус государственных.

Текст документа размещен на сайте министерства.

Как отмечают разработчики, целью проекта является внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины, а именно в Кодекс торгового мореходства Украины, Земельный и Водный кодексы с целью недопущения фактов нарушения интересов государства и общества во время отчуждения и изменения целевого назначения земельных участков водного фонда в акваториях морских торговых портов, а также определение особого статуса земель водного фонда и особенности пользования водными объектами для нужд морского и речного транспорта.

В частности, изменения в Кодекс торгового мореплавания предусматривают уточнение, детализацию определения «акватория порта».

Изменениями в Земельный кодекс Украины предусмотрено закрепление за землями морского и речного транспорта, относящимися к землям водного фонда, прибрежных защитных полос, а также закрепление статуса государственной собственности без права их передачи в коммунальную и частную собственность.

Изменения в Водный кодекс устанавливают определение особого статуса земель водного фонда и особенности пользования водными объектами для нужд морского и речного транспорта.

Как отмечают в министерстве, в настоящее время сложилась ситуация, когда государственным предприятиям - морским портам по решению Кабинета министров Украины отведены в установленном порядке акватории, но земли водного фонда, которые находятся под акваториями, по решению органов местного самоуправления предоставляются в пользование (аренду) субъектам хозяйствования негосударственной формы собственности. Такая ситуация приводит к тому, что морские торговые порты не имеют возможности в полном объеме выполнять функции, возложенные на них законодательством, в частности Кодексом торгового мореплавания, в части обеспечения безопасности мореплавания в порту.