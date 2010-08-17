"АэроСвит": мы не создавали авиасоюз с "Эль-Аль", UTair и Armavia

В связи с появлением в ряде СМИ информации о создании международного авиационного союза компаний "АэроСвит" (Украина), "Эль-Аль" (Израиль), UTair (Россия), и Armavia (Армения), авиакомпания "АэроСвит" официально заявляет, что не является участником какого-либо альянса, за исключением "Украинской авиационной группы".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «АэроСвита».

Как отмечают в компании, информация о подписании декларации о намерениях по созданию авиасоюза Western-Eastern авиакомпанией "АэроСвит" не соответствует действительности.

«Не оспаривая тот факт, что тенденции консолидации существуют в мировой авиационной отрасли, авиакомпания "АэроСвит", тем не менее, на сегодняшний день не ведет никаких переговоров о вхождении в тот или иной альянс», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, компании "АэроСвит" и "Донбассаэро" в начале 2007 года объявили о создании Стратегического Альянса "Украинская авиационная группа". Перевозчики сформировали общую сеть маршрутов и составили совместное расписание полетов.

На сегодняшний день объединенная маршрутная сеть "АэроСвита" и "Донбассаэро" включает 75 регулярных воздушных линий в 32 страны мира. Консолидированный флот альянса насчитывает 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737, 3 дальнемагистральных Boeing 767 и 4 Airbus 320. Помимо этого, совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами компании альянса используют на ряде маршрутов самолеты Embraer 145, Embraer 195 и Антонов 148.