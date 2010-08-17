Кабмин хочет подчинить себе НТКУ и НРКУ

Кабинет министров Украины предлагает на законодательном уровне закрепить подчинение правительству Национальной телекомпании Украины (НТКУ) и радиокомпании (НРКУ).

Соответствующая законодательная инициатива содержится в правительственном проекте закона "О внесении изменений в статью 14 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно правовых принципов деятельности национальных телерадиоорганизаций), размещенном на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, правительство предлагает исключить из действующего закона норму о том, что уставы Национальной телекомпании Украины и Национальной радиокомпании Украины утверждаются законом Украины.

Кабинет министров объясняет необходимость внесения таких изменений решением Конституционного Суда Украины от 15 сентября 2009 года № 21-рп/2009, согласно которому признаны неконституционными положения статьи 14 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", в частности, в части назначения руководителей национальных телерадиоорганизаций, что, по сути, касается и вопроса утверждения учредительных документов этих национальных телерадиоорганизаций, поскольку в обоих случаях речь идет об осуществлении функций по управлению конкретными объектами государственной собственности.

Кроме того, правительство также ссылается на Хозяйственный кодекс Украины, согласно которому "государственное предприятие создается одним учредителем, который выделяет необходимое для того имущество, формирует в соответствии с законом уставный фонд, не разделенный на доли (паи), утверждает устав, распределяет доходы, непосредственно или через руководителя, который им назначается, руководит предприятием и формирует его трудовой коллектив на принципах трудового найма, решает вопросы реорганизации и ликвидации предприятия (часть четвертая статьи 63)".

"Пунктом 1 части второй статьи 5 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" определено, что, осуществляя управление объектами государственной собственности, Кабинет министров Украины определяет органы исполнительной власти, которые исполняют функции по управлению объектами государственной собственности.

Национальная телекомпания Украины и Национальная радиокомпания Украины, образованные согласно постановлению Кабинета министров от 20 февраля 1995 года № 129 "Вопросы Государственного комитета телевидения и радиовещания", являются государственными предприятиями", - говорится в пояснительной записке правительства.

При этом правительство напоминает, что устав НТКУ утвержден постановлением Кабмина от 4 июня 2002 года № 764, а статус НРКУ - другим правительственным постановлением (№ 1235 от 22 сентября 2004 года).

"Следовательно, действующая часть четвертая статьи 14 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", которой предусматривается, что уставы Национальной телекомпании Украины и Национальной радиокомпании Украины утверждаются законами, не согласуется с Конституцией Украины, Хозяйственным кодексом Украины, Законом Украины "Об управлении объектами государственной собственности". В связи с этим и во исполнение пункта 2 постановления Кабинета министров от 2 июня 2010 года №383, Госкомтелерадио подготовлен проект Закона Украины "О внесении изменения в статью 14 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", - говорится в пояснительной записке.