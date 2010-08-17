В Полтавской области пассажироперевозки сократились

В Полтавской области объем пассажирских перевозок в январе-июле 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократился на 17,1% – до 72,2 млн. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период пассажирская транспортная работа выполнена в объеме 1961,2 млн. пасс./км, что на 8,8% меньше, чем в январе-июле 2009 года.

Железнодорожным транспортом за январь-июль 2010 года отправлено 9,3 млн. пассажиров, что на 0,1% меньше, чем за январь-июль 2009 года.

Услугами пассажирского автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 43,8 млн. пассажиров, что на 22,8% меньше объемов перевозки пассажиров в январе-июле 2009 года. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 26,9%.

За январь-июль 2010 года городским электротранспортом (троллейбус) перевезено 19,1 млн. пассажиров, что на 9,4% меньше по сравнению с январем-июлем 2009 года.