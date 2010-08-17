В Полтавской области грузоперевозки выросли

В Полтавской области объем перевозки грузов в январе-июле 2010 года по сравнению с соответствующим периодом 2009 года увеличился на 8,4% – до 14,3 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период грузооборот вырос на 18,2% и составил 4411,9 млн. т/км.

Грузооборот автомобильного и железнодорожного транспорта увеличился соответственно

на 23,9% и 16,9%.

Отправка грузов железнодорожным транспортом по сравнению с январем-июлем 2009 года выросла на 6,5%. Отправка черных металлов увеличилась на 118,4%, лома черных металлов - на 68,4%, нефти и нефтепродуктов - на 40,9%, железной и марганцевой руды - на 9,4%, строительных материалов - на 14,2%. Отправление зерна и продуктов перемола снизилось на 44,7%.

Предприятиями автомобильного транспорта за январь-июль 2010 года перевезено 2392,6 тыс. т грузов, что на 10% больше, чем за январь-июль 2009 года, выполнен грузооборот в объеме 682,2 млн. т/км, что на 23,9% больше.

Объем обработки грузов в речных портах и на причалах за январь-июль 2010 года увеличился в 17,2 раза и составил 483,9 тыс. т. Количество обслуженных судов увеличилось в 19 раз и составило 419 единиц.