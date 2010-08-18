GM отзывает 243 тысяч кроссоверов

10:21, 18 августа 2010
Транспорт/Связь
0

Есть проблемы с ремнями безопасности

Американский автоконцерн General Motors отзывает более 243 тысяч кроссоверов 2009-2010 годов выпуска, преимущественно в США, для проверки эффективности ремня безопасности, сообщил автопроизводитель во вторник, сообщает Газета.ру.

Компания и американские контрольные органы сообщили, что большинство отзываемых машин Chevy Traverse, Buick Enclave, GMC Acadia и Saturn Outlook были проданы в США. Несколько тысяч были экспортированы в Канаду, Мексику, Китай, Саудовскую Аравию и другие страны.

Как говорится в сообщении GM, ремни безопасности второго ряда кресел в этих машинах могут казаться застегнутыми, хотя на самом деле защелка может не фиксировать их.

Случаи, когда ремни подводили автовладельцев при аварии, компании не известны.  Reuters

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter