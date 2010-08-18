GM отзывает 243 тысяч кроссоверов

Американский автоконцерн General Motors отзывает более 243 тысяч кроссоверов 2009-2010 годов выпуска, преимущественно в США, для проверки эффективности ремня безопасности, сообщил автопроизводитель во вторник, сообщает Газета.ру.

Компания и американские контрольные органы сообщили, что большинство отзываемых машин Chevy Traverse, Buick Enclave, GMC Acadia и Saturn Outlook были проданы в США. Несколько тысяч были экспортированы в Канаду, Мексику, Китай, Саудовскую Аравию и другие страны.

Как говорится в сообщении GM, ремни безопасности второго ряда кресел в этих машинах могут казаться застегнутыми, хотя на самом деле защелка может не фиксировать их.

Случаи, когда ремни подводили автовладельцев при аварии, компании не известны. Reuters