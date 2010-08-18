Реконструкцию участка ж/д Симферополь-Севастополь завершат в октябре

Реконструкцию участка железнодорожного пути Симферополь-Севастополь планируется завершить к 15-20 октября 2010 года.

Об этом шла речь в ходе совещания по вопросам модернизации пригородного железнодорожного транспортного узла в Симферополе, состоявшегося в крымском правительстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АРК, в ходе совещания с участием руководителей ГП "Приднепровская железная дорога" и директоров предприятий, прилегающих к территории железнодорожных объектов, которое провел заместитель председателя Совмина Эдуард ГРИВКОВСКИЙ, обсуждены перспективы строительства транспортного узла, проблемные вопросы согласования границ при строительстве пути Симферополь-Севастополь, функционирования будущей транспортной инфраструктуры.

В настоящее время на участке пути Симферополь-Севастополь осуществляется строительство новых платформ, реконструкция туннелей и мостов, земляного полотна и переездов.

Э.ГРИВКОВСКИЙ сообщил, что, по предварительным расчетам Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), стоимость проекта строительства узла в Симферополе оценивается в 210 млн. грн, в 2010 году на эти цели планируется выделить 103 млн. грн. В настоящее время освоено 14,5 млн. грн.

Вице-премьер крымского правительства выразил уверенность, что модернизация железнодорожного узла позволит обеспечить безопасность пассажирских перевозок, повысить качество предоставляемых услуг, а также сократить время движения поездов.