Минтранс намерен запретить пассажирские перевозки ночью без тахографа

Министерство транспорта и связи Украины совместно с Министерством внутренних дел инициирует введение запрета на пассажирские автоперевозки, осуществляемые в ночное время на нерегулярных и регулярных специальных маршрутах, без установленных цифровых тахографов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса, об этом говорится в проекте приказа Министерства транспорта и связи Украины, Министерства внутренних дел Украины «О внесении изменений в приказ Минтранссвязи, МВД от 10 января 2006 года №1/6 «Об обеспечении безопасности пассажирских перевозок в зимний период».

Согласно проекту приказа, запрет касается и тех нелегальных перевозок, которые фактически осуществляются как регулярные пассажирские рейсы, но без надлежащей разрешительной документации под видом нерегулярных и регулярных специальных перевозок. Запрет также касается регулярных специальных маршрутов, которыми являются перевозки определенных категорий пассажиров (работников предприятий, школьников, студентов, экскурсантов и других), которые осуществляются с определенной регулярностью и с определенной целью.

При этом данный приказ не касается регулярных пассажирских перевозок в ночное время на маршрутах общего пользования, осуществляемых в соответствии с утвержденными расписаниями движения, и тех перевозок пассажиров, которые будут выполняться автобусами, оснащенными тахографами.

Целью принятия этого документа является уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, а также погибших и травмированных людей при перевозках пассажиров автобусами, особенно в ночное время.

Как показывает анализ аварийности, тяжелые ДТП с участием автобусов в Украине происходят именно в ночное время. Водители автобусов в большинстве случаев превышают установленные режимы управления транспортным средством, что, в свою очередь, приводит к засыпанию, съезду с дороги или выезду на полосу встречного движения.

Проектом приказа предлагается ввести общие меры Глававтотрансинспекции и Госавтоинспекции по надзору и контролю в сфере автомобильного транспорта.