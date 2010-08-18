Аэрофлот среди ведущих авиакомпаний мира

Журнал Air Transport World впервые включил российскую компанию "Аэрофлот" в число 25 ведущих авиакомпаний мира, сообщает РИА Новости

Согласно информации, размещенной на сайте журнала, место в престижном списке российскому перевозчику обеспечили успешные результаты финансово-экономической деятельности в 2009 году.

По размерам операционной прибыли по МСФО (359 миллионов долларов) ОАО "Аэрофлот" находится на 10-м месте в мире сразу после конгломерата Lufthansa Group (388 миллиона долларов). По размерам чистой прибыли (122 миллиона долларов) занимает 18-ю позицию.

Первое место в обоих случаях принадлежит авиакомпании Emirates Airline. Помимо "Аэрофлота" среди мировых лидеров по объемам операционной и чистой прибыли за 2009 год в рейтинге Air Transport World фигурируют всего три европейских перевозчика, и нет больше ни одного российского.

Авторитетное отраслевое издание в своем июльском номере отмечает активную деятельность ОАО "Аэрофлот" в текущем году, в том числе по консолидации ряда российских авиационных активов. Подчеркивается, что "Аэрофлот" становится "первым российским перевозчиком, предлагающим доступ в интернет и услуги мобильной связи на борту".

Указывается также на открытие ведущей российской авиакомпанией новых направлений в соответствии с зимним расписанием, вступающим в действие в конце октября 2010 года.