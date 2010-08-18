Новый терминал аэропорта "Харьков" примет и отправит рейсы в Киев

В день открытия 28 августа с.г. новый пассажирский терминал Международного аэропорта «Харьков», построенный к Евро-2012, примет и отправит регулярные рейсы на Киев.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе компании DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО, которая занимается строительством и реконструкцией объектов Евро-2012 в Харькове.

«Ко дню торжественного открытия нового аэровокзала, 28 августа, этот объект будет готов на все 100%», - сказал представитель пресс-службы. Причем, отметил он, «к приему и отправлению самолетов и обслуживанию пассажиров будут полностью готовы зоны как внутренних, так и международных рейсов».

Новый терминал рассчитан на 650 пассажиров в час, и эта мощность полностью будет достигнута на время проведения игр континентального первенства по футболу 2012 г. Проектом подготовки аэропорта «Харьков» к Евро-2012 предусмотрены также реконструкция исторического здания аэровокзала, сооружение временного терминала, строительство новой взлетно-посадочной полосы, автовокзала. «Работы на этих объектах начаты, и они будут введены в эксплуатацию согласно плану», - отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что предварительное согласие принять участие в открытии нового терминала аэропорта «Харьков» дали Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и вице-премьер-министр по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ. В торжественной церемонии открытия аэровокзала ожидается участие представителей центральной и местной властей, дипломатов, представителей авиаиндустрии разных стран и других официальных лиц. Для гостей проведут экскурсию по объектам Евро-2012 (стадион «Металлист», Детская футбольная академия, спортивная база ФК «Металлист», площадь Свободы). Также запланирован концерт с участием групп «Океан Эльзы», «Мандры», «Скай», «Real`О» и др.

По информации пресс-службы, новый терминал аэропорта «Харьков» будет открыт на 3 месяца раньше, чем это было предусмотрено начальным графиком.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» реконструируется в рамках подготовки к Евро-2012. Реализация проекта начата 1 апреля 2008 г. после того, как компания «Нью Системс АМ» (группа DCH) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса аэропорта. Проект включает строительство нового терминала, реконструкцию существующего, строительство новой взлетно-посадочной полосы и капитальный ремонт перрона, благоустройство привокзальной площади. После реконструкции аэропорт будет принимать воздушные суда типа Airbus A-320 и Boeing B-737. Новый терминал площадью свыше 20 тыс. кв.м позволит до 2011 г. увеличить обслуживание пассажиропотока до 650 тыс. чел. в год. Планируется также реконструкция гостиницы возле аэропорта «Харьков», создание современного паркинга, строительство автовокзала.

Общая стоимость работ по реконструкции Международного аэропорта «Харьков» составляет 1086,53 млн. грн. (в т.ч. строительно-монтажные работы - 759,5 млн., оборудование - 81,6 млн., другие - 245,4 млн.). Стоимость реконструкции аэропорта включает две составляющие: инвестиции частного инвестора А.ЯРОСЛАВСКОГО (президента группы DCH, генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро2012) и финансирование из государственного бюджета. За счет средств А.ЯРОСЛАВСКОГО реконструируется аэровокзальный комплекс - строительство нового терминала, реконструкция существующего, строительство временного терминала, реконструкция привокзальной площади, ряд других работ. За счет средств госбюджета - аэродромный комплекс (как и аэродромы всех других украинских аэропортов - это стратегический объект, который находится в государственной собственности и реконструируется за счет бюджетного финансирования). Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО (аэровокзальный комплекс, привокзальная площадь) - 508,8 млн. грн. Общая сумма государственных инвестиций (финансирование из госбюджета в реконструкцию аэродромного комплекса) - 1086,53 млн. грн. Совокупные инвестиции - 1595,53 млн. грн.

Группа DCH (бенефициар – А.ЯРОСЛАВСКИЙ) реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012. Программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в том числе стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков». Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в подготовку города к чемпионату Европы по футболу 2012 г. по состоянию на середину 2010 г. превысила 2 млрд. грн.