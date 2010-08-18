Кабмин утвердил финплан «Укртелекома»

Кабинет министров Украины сегодня на заседании утвердил финансовый план ОАО «Укртелекома» на 2010 год с прибылью 109 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО после заседания Кабмина.

По его словам, прогнозируемый доход компании, согласно утвержденному документу, составит около 8 млрд. грн., что на 16,4% больше фактического дохода по итогам 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет – более 800 тыс. абонентов, и услуги мобильной связи – более 460 тыс. абонентов.

Доход компании в 2009 году вырос по сравнению с 2008 г. на 2,9% и составил 8,4 млрд. грн. Убытки компании составили 456,4 млн. грн.