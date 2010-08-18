Количество пользователей украинского Интернета уменьшилось

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальные Браузеры, сделавшие больше одного просмотра страницы (хита)

за текущий месяц + Браузеры, которые просматривали страницы в этом и в

прошлом месяце) в июле 2010 года уменьшился на 9,8% по сравнению с июнем 2010 года, и составил 16,7 млн. чел.

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за июнь 2010 года, которым располагает УНИАН.

Согласно отчету, географически, как и прежде, лидирует Киевский регион. Его доля в июле составила 54,48% от общей аудитории.

Далее, в порядке убывания, следуют такие крупные регионы как: Донецк, Харьков, Одесса, Львов, Днепропетровск, Крым, Луганск. Их суммарная доля составляет 33,85%. На остальные регионы пришлось 11%. При этом у Житомирского и Ивано-Франковского регионов наименьшая активность, их доля в Интернет аудитории Украины составила всего 0,24% и 0,14% соответственно, у Черновицкого региона - 0,3%.

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернета в глобальной сети в июле 2010 года, составило более 3,62 млрд. минут, что на 14,62% больше, чем в предыдущем месяце.