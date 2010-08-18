«Интернет Инвест» и «Ашманов и партнеры» создадут в Украине совместную компанию

Инвестиционная группа «Интернет Инвест» (г. Киев) и компания «Ашманов и партнеры» (г. Москва) создадут в Украине совместную компанию «Ашманов и партнеры – Украина» для работы на рынке интернет-маркетинга.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент инвестиционной группы «Интернет Инвест» Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

По условиям достигнутого между компаниями соглашения, «Ашманов и партнеры» предоставит украинской стороне доступ к эксклюзивным технологиям поискового продвижения, управления контекстной и медийной рекламой, продвижения брендов в сети.

Украинская сторона возьмет на себя обеспечение технологической базы, всю операционную деятельность, а также адаптацию ряда технологий к условиям местного рынка.

По информации А.ОЛЬШАНСКОГО, доля участия «Интернет Инвеста» в новой компании составит 74%, «Ашманов и партнеры» - 26%. Кандидатура директора будет утверждаться с согласия обеих сторон. Планируется, что в первое время в совместной компании будет работать 14 человек, как продавцы, так и специалисты, занимающиеся производством.

По словам генерального директора «Ашманов и партнеры» Игоря АШМАНОВА, ранее его компания испытывала трудности с выходом на украинский рынок, поскольку не имела в Украине соответствующей базы. К тому же, добавил он, в разных странах рынки интернет-услуг имеют свои отличия, поэтому компании требовался квалифицированный консалтинг по работе на украинском рынке. «Сейчас, с появлением украинского партнера, ситуация изменится», - сказал И.АШМАНОВ.

По словам А.ОЛЬШАНСКОГО, данный альянс дает его компании доступ к передовым технологиям, что позволит сэкономить несколько лет. Он также отметил, что сегодня на украинском рынке существует высокой спрос на качественные услуги интернет-маркетинга.

Справка УНИАН. Инвестиционная группа «Интернет Инвест» (г. Киев) работает в сфере Интернет и высоких технологий. Холдинг объединяет такие проекты: регистратор доменных имен Imena.UA, хостинг-провайдер MiroHost, Украинская банерная сеть, рекламное агентство PingWin, национальная почтовая система Mail.UA, хостинговый проект GigaHost.ua и пр.

Компания «Ашманов и партнеры» (г. Москва) основана в 2001 году, работает на рынке интернет-маркетинга. Основные направления деятельности – интернет-маркетинг (поисковое продвижение сайтов, контекстная реклама, медийная реклама, продвижение в социальных сетях и пр.), консалтинг, разработка и внедрение полезных технологий, повышающих эффективность интернет-проектов.