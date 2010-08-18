В Украине усовершенствована Национальная система конфиденциальной связи

В Украине усовершенствовали Национальную систему конфиденциальной связи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации, в ведомственном Государственном предприятии «Украинские специальные системы» завершены работы по созданию Центра сертификации ключей, что подтверждено государственной экспертизой в области комплексной системы защиты информации.

«По уровню технологической разработки, свойств и инноваций центр способен предоставлять услуги в соответствии с требованиями международных и европейских стандартов в области защиты информации», говорится в сообщении.

Как отмечают в Госспецсвязи, центр позволяет организовать защищенный обмен электронной почтой и электронными данными, защитить электронный документооборот, обеспечить Электронную коммерцию и Интернет-банкинг. А следовательно, разработанные новые современные подходы защиты информации можно применить в государственных программах: Электронное правительство, Электронное голосование, Электронные услуги (таможенные, налоговые), Электронная коммерция и пр.

Указанный центр должен стать одним из основных элементов системы защищенного документооборота Национальной системы конфиденциальной связи Украины, заявляют в Госспецсвязи.