В Херсонской области флот сократил грузоперевозку

В Херсонской области морской торговый и речной флот за январь-июль 2010 года сократил перевозку грузов на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 364 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в частности, в заграничном сообщении перевезено 35,4 тыс. тонн грузов.

Перевозки грузов предприятиями морского транспорта уменьшились на 69,7% по сравнению с объемами января-июля 2009 года, речного транспорта – на 4,6%.

Объем обработки грузов в портах и на промышленных причалах (морских и речных) за указанный период сократился на 19,5% и составил 2,148 млн. тонн. Объем обработки грузов во внутреннем сообщении сократился на 44,2%, экспортных грузов – на 18,1% и составил соответственно 0,404 млн. тонн и 1,26 млн. тонн. Обработка импортных грузов увеличилась на 64,2%, транзитных – на 6% и составила соответственно 159,9 тыс. тонн и 239,2 тыс. тонн.

За отчетный период количество обработанных судов увеличились на 3,1% – до 937 единиц. Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – увеличились на 3,7% и составило 555 единиц.