В Харьковской области грузоперевозки выросли

В Харьковской области за январь-июль 2010 года всеми видами транспорта перевезено (отправлено) 21,7 млн. т грузов, что на 3,4% больше, чем за соответствующий период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики.

По данным облстата, за этот период грузооборот составил 12830,4 млн. т/км, объем грузовой работы увеличился на 12,3%, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 13,3%.

На Южной железной дороге за 7 месяцев погрузка осталась на прежнем уровне и составила 15,5 млн. т. грузов. Отправление грузов увеличилось по следующим позициям номенклатуры: угля каменного – на 50%, кокса – на 6,0%, нефти и нефтепродуктов – на 28,5%, руды железной и марганцевой – на 9,4%, черных металлов – на 40%, лома черных металлов – на 46,7%, лесных грузов – на 49%, строительных материалов – на 13,5%. При этом сократилось отправление химических и минеральных удобрений – на 15,9%, зерна и продуктов помола – на 47,4%, цемента – на 11,7%.

По информации статуправления, автомобильным транспортом (с учетом объемов предпринимателей-физических лиц) за январь-июль 2010 года перевезено 6,2 млн. т грузов – на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузооборот увеличился на 5,6% – до 1580,6 млн. т/км.