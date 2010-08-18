ЮЗЖД выполнила 60% запланированных мероприятий
19:34, 18 августа 2010Транспорт/Связь
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По подготовке к зиме
Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) выполнила 60% запланированных мероприятий по подготовке к зиме.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба ЮЗЖД.
Согласно сообщению, на сегодняшний день выполнен ремонт 14 электровозов, 5 тепловозов, 14 секций электропоездов.
Кроме подготовки подвижного состава, железнодорожники проводят ремонтные работы путей, ремонт котельных установок, тепловых сетей, электросетей и систем водоснабжения. Идет подготовка техники для уборки снега, закупка теплой спецодежды и обуви для работников ЮЗЖД, подготовка инструментов и инвентаря.
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