Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) выполнила 60% запланированных мероприятий по подготовке к зиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, на сегодняшний день выполнен ремонт 14 электровозов, 5 тепловозов, 14 секций электропоездов.

Кроме подготовки подвижного состава, железнодорожники проводят ремонтные работы путей, ремонт котельных установок, тепловых сетей, электросетей и систем водоснабжения. Идет подготовка техники для уборки снега, закупка теплой спецодежды и обуви для работников ЮЗЖД, подготовка инструментов и инвентаря.