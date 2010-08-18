В Харьковской области пассажироперевозки уменьшились

В Харьковской области за январь-июль 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество перевезенных всеми видами пассажирского транспорта пассажиров сократилось на 0,2% – до 361,4 млн. человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики, за этот период объем выполненной пассажирской работы увеличился на 4,2% – до 6809,3 млн. пасс.км.

За 7 месяцев текущего года Южной железной дорогой было отправлено 39,1 млн. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 4204,9 млн. пасс.км. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года отправка пассажиров не изменилась, пассажирооборот увеличился на 6,1%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 87,2 млн. пассажиров, что на 6,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года; услугами перевозчиков-юридических лиц воспользовалось 54,6 млн. пассажиров – меньше на 1,1%. Субъекты малого бизнеса-физические лица за январь-июль перевезли 32,6 млн. пассажиров – на 14,9% меньше.

Из аэропорта Харькова транспортной авиацией за 7 месяцев отправлено 66,1 тыс. пассажиров, в том числе по международному сообщению – 52,1 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отправление пассажиров в целом увеличилось на 22,9%, по международному сообщению – на 36,7%.

Харьковским метрополитеном перевезено 140,8 млн. пассажиров, в том числе бесплатно – 28,1 млн. пассажиров. По сравнению с январем-июлем 2009 года количество перевезенных в метро пассажиров увеличилось на 3,0 млн. пассажиров (на 2,2%), а количество пассажиров, перевезенных бесплатно, уменьшились на 4,7%.

Трамваями и троллейбусами Харькова в целом перевезено 94,3 млн. пассажиров, что на 2,8% больше соответствующего периода прошлого года. Доля льготного контингента, перевезенного трамваями и троллейбусами, составляет 64,7% – 61,0 млн. пассажиров.