В Боярке прошёл 5-й этап «Александров Ралли»

5-й этап Чемпионата Украины по ралли «Александров ралли», который состоялся 15 августа, эксперты и автолюбители уже назвали самой тяжёлой гонкой в истории украинского автоспорта – как для участников соревнования, так и для техники. Автомобили перегревались практически у всех. В гонке стартовали 39 экипажей, из них финишировали всего 17.

Особо важной в этот день была забота об автомобиле, чтоб в 40-градусную жару не только не уйти с участка, но ещё и достичь достойного результата.

«40 градусов – слишком высокая температура. Участки очень длинные и, к сожалению, не все быстрые, поэтому автомобили перегревались, да и физически было не очень легко. Каждое ралли – это своя дорога, всегда есть что-то интересное. Особенность этого соревнования, которая не позволила нам достичь лучших результатов, это высокая пыльность из-за жары. На некоторых участках образовывался шлейф пыли, приходилось останавливаться, потому что попросту не было видно, куда ехать. На следующих кругах нам удалось улучшить результат, но потом, к сожалению, автомобиль начал серьёзно перегреваться», - сказал главный пилот «FOXTROT RALLY TEAM» Юрий Шаповалов.

По итогам соревнования экипаж FOXTROT RALLY TEAM занял 4 место. Лидером гонки стал Валерий Горбань, второе место занял напарник Валерия Александр Салюк, третье – Юрий Кочмар.

Соревнование было приурочено памяти известного гонщика и инженера Андрея Александрова, который в 2007 году трагически погиб на соревнованиях в Болгарии. На день ранее, 14 августа, в Киеве на пл. Леси Украинки состоялось торжественное открытие соревнования, на котором присутствовали спортсмены, представители Федерации автоспорта Украины во главе с Евгением Червоненко, автолюбители и другие гости. По словам Е. Червоненко, цель ралли – отдать честь Андрею Александрову, «проехать быстро и чисто, так это любил Андрей».

«В Киеве давно не было подобного рода соревнований. Приятно, что гонка состоялась, и вдвойне приятно, что она названа в честь нашего достаточно близкого товарища. Примечательно, что вторым пилотом экипажа FOXTROT RALLY TEAM на этих соревнованиях стал Иван Герман, который был основным штурманом Андрея Александрова», - отметил Юрий Шаповалов.

***Компания «Фокстрот. Техника для дома» поддерживает экипаж “FOXTROT RALLY TEAM” начиная с 2006 года. Первый пилот команды Юрий Шаповалов имеет непосредственное отношение к компании, являясь соучредителем Группы компаний «ФОКСТРОТ», членом наблюдательного совета компании «Фокстрот. Техника для дома». Юрий Шаповалов - неоднократный призёр Чемпионатов Украины по авторалли, кубков Европы и победитель этапа Чемпионата мира по авторалли в 2006 году в Турции.

Компания «Фокстрот. Техника для дома» уделяет особое внимание благотворительным программам и различным проектам социальной направленности. Помимо автоспорта, компания способствует популяризации лучного спорта среди молодёжи, поддерживая на соревнованиях сборную Украины по стрельбе из лука.