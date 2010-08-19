Количество абонентов мобильной связи в Украине выросло

Количество абонентов сотовой мобильной связи в Украине в 1-м полугодии 2010 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 0,4% - до 54,82 млн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета статистики Украины.

Из них 31,59 млн. абонентов сотовой связи являлись домашними абонентами.

Количество абонентов транкинговой связи снизилось за отчетный период на 1,8 тыс. и составило 9,4 тыс. абонентов, из них 1,6 тыс. домашних абонентов.

Количество абонентов пейджинговой связи осталось без изменений и составило 0,3 тыс. абонентов.