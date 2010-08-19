Количество абонентов Интернета в Украине выросло до 3,1 млн.

Количество абонентов Интернета в Украине в 1-м полугодии 2010 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 35%.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета статистики Украины.

При этом количество абонентов Интернета в Украине в 1-м полугодии 2010 года составило 3,092 млн., из них 2,521 млн. - домашние абоненты.