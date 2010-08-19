Количество абонентов Интернета в Украине выросло до 3,1 млн.
10:56, 19 августа 2010Транспорт/Связь
0
Сообщает Госкомстат
Количество абонентов Интернета в Украине в 1-м полугодии 2010 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 35%.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета статистики Украины.
При этом количество абонентов Интернета в Украине в 1-м полугодии 2010 года составило 3,092 млн., из них 2,521 млн. - домашние абоненты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter