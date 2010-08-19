В Национальный план нумерации введен номер для социально значимых услуг

Министерство транспорта и связи ввело в Национальный план телефонной нумерации Украины номер для социально значимых услуг «116ХХХ».

Об этом говорится в приказе Минтранссвязи от 22 июля 2010 г. №510 (зарегистрирован в Минюсте 6 августа 2010 г. под № 620/17915) «Об утверждении изменений в Национальный план нумерации Украины», обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно изменениям в приказе, новый номер будет использоваться в зависимости от комбинации последних трех цифр для таких служб: номер «116000» - горячая линия розыска детей; «116111» - линия помощи детям; «116123» - линия психологической помощи.

Кроме того, согласно приказу №510, номера «160Х», «165Х», «166Х» и «14Х» исключены из резерва развития, в том числе для служб с единым номером по всей Украине. В резерве развития оставлен только номер «13ХХХ»

Также приказом Минтранссвязи №510 для номера голосовой справочной услуги по номеру «118ХХ» введено многоязычие – при наборе номера «118Х1» (где Х – код провайдера услуги) услуга предоставляется на украинском языке, номера «118Х2» - на русском языке, номера «118Х3» - на английском языке, номера «118Х4» - на немецком языке.