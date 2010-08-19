Количество абонентов кабельного ТВ выросло на 0,9%

Количество абонентов кабельного телевидения в Украине в 1-м полугодии 2010 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 0,9%. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета статистики Украины.

Количество абонентов кабельного ТВ в Украине в 1-м полугодии 2010 года составило более 3,426 млн., из них почти 3,413 млн. - домашние абоненты.