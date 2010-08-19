На Прикарпатье грузоперевозки выросли

За январь-июль 2010 г. предприятиями железнодорожного и автомобильного транспорта Ивано-Франковской области перевезено 3,2 млн. тонн грузов, что на 12,5% больше, чем за соответствующий период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Грузооборот за отчетный период составил 1026,8 млн. т/км, что на 24,9% больше, чем за январь-июль 2009 г.

Кроме того, услугами автомобильного, железнодорожного, троллейбусного и авиационного транспорта в области за 7 месяцев т.г. воспользовались 56,3 млн. пассажиров, что на 12,6% меньше, чем за январь-июль 2009 г.; предприятиями транспорта выполнена пассажирская работа в объеме 745,5 млн. пасс./км, или на 9,9% меньше, чем годом ранее.