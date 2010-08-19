Железные дороги Украины снизили комиссионные сборы

Одесская, Донецкая, Приднепровская железные дороги снизили на 50 копеек комиссионные сборы при покупке билетов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Антимонопольного комитета его председатель Алексей КОСТУСЕВ сообщил, что железные дороги снизили комиссионные сборы, выполняя требование АМК о пересмотре в сторону уменьшения уровня рентабельности до обоснованной величины.

По информации А.КОСТУСЕВА, Одесская железная дорога снизила комиссионные сборы при покупке билетов с 10 грн. до 9,5 грн., Донецкая – с 9 до 8,5 грн., Приднепровская – с 9 до 8,5 грн.

Он также сообщил, что украинские железные дороги во исполнение требований Антимонопольного комитета также снизили комиссионные сборы при возврате билетов. Так, Одесская железная дорога снизила комиссионные сборы с 10 грн. до 9,5 грн., Донецкая – с 10 до 9 грн., Приднепровская – с 11 до 10 грн.

По словам А.КОСТУСЕВА, новые тарифы уже введены в действие, о чем АМК предоставлены официальные подтверждения.