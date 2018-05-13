Железнодорожники увековечили память Георгия Кирпы

Двухтысячное село Клубовка на Хмельниччине не случайно "засветилось" на карте Украины. Здесь в июле этого года появился музей-усадьба Героя Украины Георгия Кирпы, экс-министра транспорта и связи Україны - Генерального директора Укрзализныци. В торжествах по случаю открытия участвовали генеральный директор Укрзализныци Михаил Костюк, председатель профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Ткачов, начальник Львовской железной дороги Богдан Пих, начальник Южной железной дороги Виктор Остапчук и другие почетные гости.

- Георгий Николаевич давно мечтал отреставрировать родительский дом, где проживал вместе с матерью и тетей, - говорит вдова Кирпы Жанна Игоревна. - Там прошло его детство и юность. И мне был бы грех, если бы не взялась за это дело. С помощью Юго-западной и Южной железных дорог и Укрзализныци удалось увековечить память незаурядной для Украины личности.

Заведующая музея-усадьбы, родная сестра жены Кирпы Галина Остапчук добавляет, что вклад бывшего главного железнодорожника в свою малую родину очень велик. Только в своем родном селе за полгода(!) он отремонтировал дорогу, сельский совет, клуб, детский садик, дом шерифа (так шутя односельчане называют дом участкового милиционера). Под его руководством возведена больница для железнодорожников, газифицировали село.

В экспозицию, которая размещена в двух комнатах усадьбы, вошли личные вещи Кирпы, фотографии, документы, железнодорожная форма. Необычной вещью в музее является баян, который принадлежал Георгию Николаевичу.

- Учитель музыки подметил, что Кирпа тянется к старенькому школьному баяну, - вспоминает учительница физики и астрономии Мария Андрийчук. - Однако тогда негде было купить этого клавишного музыкального инструмента. Поэтому родная тетя Ольга едет во Львов и покупает за 15 рублей баян "Ансамбль 2". Как же Жора обрадовался?! С тех пор он не прекращал играть…

Об еще одном смешном случае рассказывает госпожа Остапчук. По ее словам, состоялось это, когда Георгия Кирпу назначили начальником Львовской железной дороги.

- Как-то Георгий Николаевич шел на Львовский рынок и видит: попрошайка на баяне играет. Подошел ближе к нему, а в шляпе пусто, - нет денег. Взял у того музыкальный инструмент и как заиграл полонез Огинского! За мгновение шляпа изобиловала деньгами. "Так надо работать. Видишь, сколько я заработал? Держи деньги и иди учись играть", - заметил Кирпа. У Гендиректора Укрзализныци был волевой и настойчивый характер - он всего в жизни добивался сам.

Есть в музейной коллекции и диван, который изготовил Кирпа. Материал использовал из тарных ящиков, в которых хранили фрукты. Сверху обшил обычной тканью.

- Также очень любил фотографировать. Еще школьником, на заработанные деньги, приобрел советский фотоаппарат "Зенит" за 40 рублей и самостоятельно делал фотографии. На то время обзавестись фотоаппаратом было роскошью, поскольку его цена не каждому сельскому человеку была по карману, - говорит заведующая музея-усадьбы.

Усадьба, в основном, состоит из фотостендов, которые оформлены усилиями Укрзализныци. На представленных фотографиях изображен Кирпа, которого окружают десятки известных людей не только из Украины, но и из-за рубежа. Символический фотоснимок с Папой Римским Иоанном Павлом ІI. Жена Кирпы конкретизирует: в экспозицию попала треть документов, фотографий ее мужа.

Музей уже открыт для всех посетителей. И хотя от начала его создания едва миновал месяц, в музей приезжали даже из других городов те люди, которым в свое время помог Георгий Кирпа, а также работники украинских железных дорог.

ДОСЬЕ «УНИАН»

Георгий Николаевич Кирпа

Родился 20 июля 1946 г. в с. Клубовка Изяславского р-на Хмельницкой обл. Начинал слесарем на сахарозаводе; закончил Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта; с 1971 г. - на железной дороге (занимал должности в Чопе, от инженера до начальника станции, потом - начальник Ровенского и Ужгородского участков, 1993-2000 - начальник Львовской железной дороги. 2000-01 - первый заместитель министра транспорта - гендиректор Укрзализныци, со 2 мая 2002-го - министр транспорта - гендиректор Укрзализныци.

Был депутатом Львовского облсовета (1998-2002), избран в Верховную Раду IV созыва как №10 блока "За единую Украину"!, но отказался от должности.

Герой Украины (2002), кавалер ордена Дружбы народов (1985), ордена Ярослава Мудрого V с. (1999). Кандидат технических наук.

Умер 27 декабря 2004 года в Киеве (официальная версия - самоубийство).

Виталий Тараненко (УНИАН)



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