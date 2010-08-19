«Укрзализныця» призывает ТЭС своевременно выгружать уголь

«Укрзализныця» призывает ТЭС своевременно проводить выгрузку угля из-за проблемы дефицита вагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ сегодня в ходе «круглого стола» «Частный вагон — партнер или конкурент железной дороги на рынке перевозок» в Киеве.

По его словам, перевозки угля за 7 месяцев т.г. выросли на 17%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, что является хорошим показателем и отражает восстановление отрасли. Однако на ТЭС время от времени накапливается большое количество вагонов, которые ждут выгрузки.

По данным В.ЧОРНОГО, сроки выгрузки составляют 10 суток и более. «Необходимо понимать, что для своевременной нагрузки необходимо своевременно выгружать вагоны, особенно при дефиците вагонов, который прогнозируется в связи с ростом грузоперевозок», - отметил он.

В.ЧОРНЫЙ сообщил, что на сегодня железные дороги начинают чувствовать дефицит подвижного состава, так как наблюдается рост грузоперевозок, кроме того, август-октябрь обычно являются пиковыми для перевозок в связи с перевозками урожая, заготовкой запасов угля к зиме.

«На сегодня «Укрзализныця» делает все зависящее от нее для того, чтобы максимально обеспечить грузовладельцев в перевозках. Мы мобилизовали все возможные ресурсы для осуществления максимальных объемов плановых видов ремонта остродефицитного подвижного состава - это, в первую очередь, полувагоны и цистерны, мы увеличили на 4 месяца для полувагонов межремонтные сроки пробегов для того, чтобы обеспечить растущие объемы перевозок», - сказал В.ЧОРНЫЙ.

В свою очередь, первый заместитель начальника Главного управления перевозок «Укрзализныци» Василий НАУМЕНКО сказал, что все задачи по перевозкам на сегодня выполняются, поэтому проблемы по обеспечению всех заявленных объемов грузов нет.

В то же время он отметил, что проблему дефицита вагонов необходимо решать путем улучшения качества их использования, в частности, увеличения оборота вагона.

«Речь идет не о количестве вагонов - сколько бы их не было, а о качестве их использования. Мы провели селекторное совещание с подключением всех наших электростанций, ТЭЦ, использующих уголь. Мы предложили, чтобы они включились в систему оперативного планирования перевозок грузов, чтобы по аналогии, как сейчас отгружается в порты руда, зерно, металлы, флюсы, также отгружался уголь на наши ТЭЦ. То есть, чтобы не «Укрзализныця» руководила этим процессом, так как она является перевозчиком. Этот цикл нагрузки-выгрузки должны регулировать два субъекта - один, который заказывает уголь, второй - который его отгружает», - сказал В.НАУМЕНКО.

По его словам, для этого не нужны дополнительные затраты - необходимо просто включиться в уже действующую систему планирования грузов. «Некоторые поняли это и сразу поддержали, некоторые не поняли, некоторые решили думать. Если наши партнеры - Минуглепром и энергетики - нас поддержат, я думаю, эта проблема снимется с повестки дня», - сказал В.НАУМЕНКО.