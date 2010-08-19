ЮЗЖД изменит движение электричек через Киев

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) обращает внимание пассажиров на то, что 20 августа 2010 года в связи с выполнением ремонтных работ изменяется маршрут следования ряда электропоездов через Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, следовать через ст. Киев-Петровка будут следующие поезда: № 6911 Нежин–Борщаговка-тех., № 6915 Нежин–Борщаговка-тех., № 6913 Нежин–Борщаговка-тех., № 6710 Борщаговка-тех.–Триполье-Днепровское, № 6810 Борщаговка-тех.–Яготин, № 6812 Борщаговка-тех.–Гребенка, № 6811 Яготин–Борщаговка-тех.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательнее слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов.