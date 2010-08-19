Из Украины в Турцию наладят прямое грузовое ж/д-паромное сообщение
17:34, 19 августа 2010Транспорт/Связь
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Кабмин одобрил проект
Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения между правительствами Турецкой Республики и Украины об организации международного прямого грузового железнодорожно-паромного сообщения.
Как сообщили УНИАН в департаменте по связям со СМИ Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабмина 18 августа т.г.
Правительство уполномочило подписать соглашение министра транспорта и связи Константина ЕФИМЕНКО.
Как сообщал УНИАН, проект межправительственного соглашения об организации международного прямого грузового железнодорожно-паромного сообщения был завизирован 30 марта 2010 года.
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