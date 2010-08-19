«Укрзализныця» назначила 8 дополнительных поездов

Ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости «Укрзализныця» назначила 8 дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В частности, в расписание движения на праздник дополнительно включены 4 поезда Приднепровской железной дороги, 3 Одесской и 1 Юго-Западной. Составом Одесской железной дороги: 1 № 258/257 Одесса - Киев отправлением из Одессы 20/08, из Киева 20/08; 2. № 556/549 Одесса - Киев отправлением из Одессы 22/08, из Киева 24/08; 3. № 556/257 Одесса - Киев отправлением из Одессы 24/08, из Киева 25/08. Составом Приднепровской железной дороги: 1. № 544/543-289/290 Симферополь - Киев отправлением из Симферополя 19, 22/08, из Киева 21, 24/08; 2. № 544/543-533/534 Симферополь - Киев отправлением из Симферополя 18, 21, 23/08, из Киева 19, 22, 24/08; 3. № 290/289-533/534 Симферополь - Киев отправлением из Симферополя 21/08, из Киева 21/08; 4. № 290/289 Симферополь - Киев отправлением из Симферополя 25/08, из Киева 26/08. Составом Юго-Западной железной дороги: 1. № 231/232 Киев - Симферополь отправлением из Киева 21, 23, 25/08, из Симферополя 22, 24, 26/08.

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