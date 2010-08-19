В Донецкой обл. инвестируют в инфраструктуру железной дороги

В Донецкой области инвестиции в инфраструктуру железнодорожного транспорта, составив за первое полугодие 32 млн. грн., увеличились по сравнению с январем-июнем прошлого 2009 года в 27 раз.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, общий объем инвестиций в целом в железнодорожную отрасль региона, а все инвестпроекты финансируются за счет собственных средств, пока меньше, чем год назад, на 12,5%.

В облстатуправлении также констатировали, что в регионе уже начата реконструкция железнодорожного вокзального комплекса областного центра.