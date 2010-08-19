«Укрзализныця» выйдет на докризисный уровень нагрузок

В «Укрзализныце» надеются уже в ближайшее время выйти на докризисный уровень нагрузок – 1 млн. 100 тысяч тонн грузов ежесуточно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на заместителя генерального директора «Укрзализныци» Виктора ЧОРНОГО.

«Экономика выходит из кризиса, предприятия наращивают свою продукцию, а дороги – объемы перевозок», – сказал он.

При этом В.ЧОРНЫЙ напомнил, за семь месяцев 2010 года железные дороги Украины увеличили перевозки грузов на 14,1%. В частности, объемы перевозки импортных грузов выросли на 50,1%, экспортных – на 16,8%, внутренних – на 11,8%, транзитных – на 2,8%.

Среди импортных грузов преобладали каменный уголь, железная и марганцевая руда, строительные материалы, а также нефть и нефтепродукты.

Основу экспортного грузопотока составили железная и марганцевая руда, черные металлы, строительные материалы, зерно и продукты помола, каменный уголь, лесные грузы, химические и минеральные удобрения.

Во внутреннем сообщении преобладали каменный уголь, железная и марганцевая руда, нефть и нефтепродукты, кокс, черные металлы и лом, химические и минеральные удобрения, химикаты, зерно и продукты помола.

Основу транзита составили нефть и нефтепродукты, каменный уголь, железная и марганцевая руды, химические и минеральные удобрения, черные металлы.

Справка УНИАН. В 2009 году в связи с кризисными явлениями в экономике страны железные дороги Украины перевезли на 21,5% меньше грузов и на 5% меньше пассажиров, чем в 2008 году. Объемы грузовых перевозок составили 391,5 млн. тонн, в частности, транзитных грузов – 45,5 млн. тонн. Рост показателей наметился лишь в конце года: в ноябре – на 22%, в декабре – на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.