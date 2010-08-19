«Укрзализныця» призывает операторов частных грузовых вагонов к сотрудничеству

«Укрзализныця» призывает своих партнеров – операторов подвижного состава активизировать совместную работу по обеспечению подвижным составом базовых отраслей экономики Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧЕРНЫЙ сегодня в Киеве ходе круглого стола на тему «Частный вагон – партнер или конкурент железной дороги на рынке перевозок».

В мероприятии приняли участие представители «Укрзализныци», Министерства угольной промышленности, грузоотправителей и операторов частных вагонов.

Участники круглого стола обсудили вопросы повышения эффективности использования парка грузовых вагонов, а также проблему дефицита подвижного состава в условиях роста объемов перевозок железнодорожным транспортом Украины.

Как отметил заместитель гендиректора «Укрзализныци», наибольший объем перевозок приходится на август, сентябрь и октябрь, когда активизируются перевозки зерновых, урожая сахарной свеклы, строительных материалов, продолжается накопление зимнего запаса угля на электростанциях.

«Вопрос обеспечения подвижным составом, прежде всего полувагонами, в этот период встает наиболее остро, поэтому мы призываем наших партнеров – операторов подвижного состава наряду с «Укрзализныцей» активизировать работу по обеспечению подвижным составом наших стратегических партнеров, базовые отрасли экономики Украины и совместно организовать работу по удовлетворению потребностей грузоотправителей в перевозках», – сказал В.ЧОРНЫЙ.

Как отметили представители Минуглепрома, отрасль уже ощущает дефицит вагонов для перевозки угля на тепловые станции. «До ноября мы должны накопить около 4 млн. тонн угля, в августе – 1 млн. 275,8 тыс. тонн. Для этого нужно, чтобы каждый день мы имели свыше 2 тыс. вагонов, а мы имели лишь 1460 полувагонов за 15 суток августа», – сообщил советник генерального директора ГП «Уголь Украины» Иван ТЕРЗИЕВ.

В свою очередь, заместитель генерального директора «Укрзализныци» отметил, что ведомство делает все от него зависящее, чтобы перевезти все грузы, однако сегодня возникла острая необходимость в создании единой системы управления вагонным парком, которая работала бы с вагонами «Укрзализныци» и частных операторов.

По словам В.ЧЕРНОГО, рабочая группа уже заканчивает наработку нормативных документов – Концепции единой системы управления и использования парка грузовых вагонов разных форм собственности и Соглашения о единой системе управления и использования парка грузовых вагонов. Эти документы будут вынесены на рассмотрение комиссии по реформированию железнодорожного транспорта стран СНГ и Балтии, а затем, осенью, – на заседание Совета Организации содружества железных дорог (ОСЖД).

Как сообщал УНИАН, страны СНГ и Балтии (Пространство 1520 – широкая колея) обсуждают вопрос консолидации инвентарных и частных парков грузовых вагонов.

Эффективность работы такого общего парка заключается в минимизации расходов на порожний пробег вагонов, минимизации простоя, решении проблемы дефицита вагонов и т.п. На сегодня главной задачей является разработка технического обоснования работы общего парка украинскими научными учреждениями. Эту разработку планируется завершить в сентябре текущего года.

По данным дирекции Совета железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ, на сегодня парк грузовых вагонов стран Содружества, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии составляет 1 млн. 464,71 тыс., из них 656,154 тыс. вагонов (44,8%) – инвентарные, 808,556 тыс. (55,2%) – частные.