"Авлита" удвоила перечисления в бюджет Севастополя

ЗАО "Стивидорная компания "Авлита" за январь-июль 2010 года перечислило в местный бюджет Севастополя 6,8 млн. грн. налогов, что на 106%, или 3,5 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре компании.

Согласно сообщению, рост отчислений в местный бюджет связан прежде всего с увеличением фонда оплаты труда, который за семь месяцев текущего года составил 27,1 млн. грн. – на 41% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Заработная плата за указанный период СК "Авлита" выросла на 23,4% – с 3939 грн. до 4860 грн.

Кроме того, как сообщили в пресс-центре, выплаты СК «Авлита» в фонды социального страхования за 7 месяцев т.г. увеличились на 42% – с 6,9 млн. грн. до 9,9 млн. грн. Страховые взносы компании в Пенсионный фонд за отчетный период выросли на 42,8% и составили 8,9 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» является стивидорной компанией, располагающей двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты на юго-западе Крымского полуострова. Компания имеет все возможности для перевалки грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на морской, с морского на автомобильный и железнодорожный, а также с судна на судно.

Предприятие занимается обработкой металла, а также оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн единовременного хранения. Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов – 1200 тонн в час, с автотранспорта (на двух точках приема) — 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2400 тонн в час. Перевалочные мощности включают 15 портальных кранов, включая 5 причальных портальных кранов Liebherr и Gottwald последнего поколения.

100% акций ЗАО "СК "Авлита" принадлежат компании SCM Limited (дочерняя компания ЗАО «СКМ»).