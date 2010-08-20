В Черкасской обл. услуги международной связи сократились

Предприятия Черкасской области в январе-июле 2010 года предоставили услуг международной связи на общую сумму 13,2 млн. грн., что на 24,1% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, в частности, населению за указанный период предоставлено услуг международной связи на сумму 12,1 млн. грн., что составляет 91,8% от общего объема предоставления данной услуги.

Наибольший удельный вес в услугах международной связи приходится на телефонную междугородную связь – 52,8%, мобильную – 33,7%, почтовую – 13%, телеграфную – 0,5%.