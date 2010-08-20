Завершена первая очередь строительства зернового комплекса

Заместитель министра транспорта и связи Украины Олег БОНДАРЬ открыл новый зерновой комплекс в Одесском морском торговом порту, первая очередь строительства которого уже завершена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, открытие комплекса состоялось 19 августа.

Согласно сообщению, строительство началось в начале 2009 года. Вместимость комплекса первой очереди – 82,5 тыс. тонн зерновых. В комплексе возведено 19 силосов. Комплекс уже начал принимать грузы в экспериментальном режиме: на момент открытия в силосах было 28 тыс. тонн зерна, ячменя и рапса. Первые отгрузки с нового элеватора на судно состоятся уже в конце августа.

В апреле 2011 года планируется открыть еще шесть силосов, после чего элеватор сможет одновременно принимать до 125 тыс. тонн зерновых, а пропускная мощность возрастет до 2,5 млн. тонн в год.

Справка УНИАН. Новый зерновой комплекс в Одесском морском торговом порту в целом будет иметь 25 силосов. Проектные работы по строительству комплекса в тылу третьего и четвертого причалов Одесского порта вело бюро «Колос», а возведение силосов осуществляет ООО «Мегаполис».