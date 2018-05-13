С миру по вагону: «Укрзализныця» борется с дефицитом грузового парка

С ростом производства в стране, а соответственно, и перевозок, железнодорожники могут снова столкнуться с давней проблемой - получатели грузов опять начнут использовать грузовые вагоны в качестве временных складских помещений. Такое "ноу-хау" со стороны отдельных любителей экономить на хранении грузов, оборачивается для всех остальных дефицитом вагонов (проще говоря - соседнее предприятие по-просту не сможет перевезти свои грузы - вагончик-то стоит где-то в качестве склада). Ну а для "Укрзализныци" такая ситуация провоцирует прямые финансовые потери. Ясно, что в железнодорожной администрации против того, чтобы их деньги стояли где-то ни приколе, так что "Укрзализныця" продолжает заниматься решением проблемы повышения эффективности использования парка грузовых вагонов. Один из путей - создание единого грузового парка вагонов...



Как констатируют в ведомстве, кризисные явления в Украине и мире постепенно отступают, экономическое сотрудничество между странами активизируется, что способствует росту объемов перевозок железными дорогами. Однако, по словам заместителя генерального директора «Укрзализныци» Виктора Чорного, при дальнейшем росте объемов производства возможен возврат проблемы дефицита вагонов, что, в свою очередь, может стать существенным фактором сдерживания экономического роста. "На сегодня мы уже обеспечиваем нагрузку в размере 1 млн.т в сутки, что примерно на 14% больше 2009 года. Конечно, мы ставим перед собой задачу выйти на докризисный уровень нагрузок, что составляет около 1,2 млн.т в сутки ", - говорит он.

По словам В.Чорного, железные дороги Украины фактически начинают чувствовать дефицит подвижного состава, учитывая темпы прироста нагрузки, особенно в пиковые месяцы. «Август, а также сентябрь-октябрь традиционно являются пиковыми в плане нагрузки, так как сельхозпроизводители собирают урожай зерновых, в сентябре начнется сбор сахарной свеклы, активно увеличивают перевозки представители строительной отрасли, и традиционно идет накопление зимнего запаса угля на ТЭС. Поэтому именно на эти 3 месяца приходится наибольший объем нагрузки и перевозки ж/д транспортом. Поэтому вопрос обеспечения подвижным составом, в первую очередь, полувагонами, в этот период стоит наиболее остро, и поэтому мы призываем наших партнеров, операторов подвижного состава вместе с УЗ активизировать работу по обеспечению вагонами наших стратегических партнеров, базовые отрасли экономики Украины, и совместно организовать работу по удовлетворению потребностей в перевозках», - отметил замгендиректора.

Госпарк вагонов плавно скоращается...



По словам В.Чорного, растущие объемы перевозок можно обеспечить при рациональной организации системы управления единым парком грузовых вагонов, ведь количество инвентарных вагонов сокращается, а частных - растет.

Этот процесс ускоряют шаги по реформированию железных дорог соседних стран, в рамках которых осуществляется существенное сокращение инвентарных (государственных) вагонов, тогда как количество частных вагонов растет. На сегодня в Украине инвентарный парк грузовых вагонов составляет 121 тыс. 462, частных - 73 тыс. 492, тогда как в РФ инвентарная доля уже давно ниже частной - 320 тыс. 432 против 672 тыс. 609 вагонов, в Казахстане частный парк "догоняет" государство: 55 тыс. 439 инвентарных и 40 тыс. 854 частных вагонов.

При этом, операторы вагонов имеют больше возможностей для обновления своих парков, чем государственные администрации. В Украине парк грузовых вагонов новой постройки составляет 291 инвентарный вагон и 9718 частных, в РФ - только 45 инвентарных вагонов новой постройки и 37 тыс. 379 частных.

Кроме того, на ситуацию влияет старение вагонного парка, ведь инвентарный парк достался странам СНГ еще со времен СССР. Например, в 2010 г. из рабочего парка «Укрзализныци» будут исключены 12 190 вагонов, в т.ч. 7 767 полувагонов.

Госвагоны нарасхват - в них возить дешевле...



При всем этом железные дороги должны обеспечивать перевозку всех востребованных объемов грузов, выполнять возложенные на них государственные задачи. Одной из таких задач является перевозка угля для ТЭС, которые сейчас активно готовятся к зиме. В «Укрзализныце» сетуют, что на станциях сейчас задерживают вагоны, не разгружая их по 10 суток и более, что также сказывается на дефиците подвижного состава.

В результате страдают некоторые отрасли, ведь железная дорога, как государственный перевозчик, обеспечивает удовлетворение потребностей отраслей, в первую очередь, стратегических для государства, — тех же угольщиков, металлургов. «В этой ситуации несколько в более тяжелом положении оказываются предприятия строительной отрасли, потому что у нас в общем-то эти предприятия экспортно-ориентированные, и в условиях сокращения инвентарного парка ж/д администарций-соседей, вагонов для перевозки щебня, песка в соседние страны не хватает», - говорит В.Чорный. По его словам, ситуацию усугубляет нежелание частных владельцев вагонов принимать участие в этих перевозках.



Как отметил заместитель начальника Главного управления перевозок УЗ Василий Науменко, возникает парадоксальная ситуация, когда, к примеру, вагоны «Первой грузовой компании» (РФ), доставив в Украину груз, возвращаются через Кременчуг порожняком в Россию, однако попутно не берут для перевозки щебень назначением на ту же Россию. В результате украинская железная дорога при наличии свободных частных вагонов должна решать вопрос поиска инвентарных вагонов для доставки этого щебня в соседнюю страну.

Как отмечалось в ходе «круглого стола», главной причиной этого является то, что частные операторы работают только с грузами, тарифы на перевозку которых высокие, другие же грузы вынуждены ожидать освобождения инвентарных вагонов. По данным В.Чорного, ставки за пользование вагонами частными и инвентарными разнятся на 60-100%.



Еще одной проблемой является задержка инвентарных вагонов «Укрзализныци» в соседних странах. К примеру, украинский вагон, попадая в РФ, долго ждет возвращения, поскольку там парк вагонов уже распределен между частными компаниями, инвентарного почти нет, поэтому действуют совсем иные правила игры. При этом украинский вагон, попадая в РФ, иногда там эксплуатируют до того момента, когда их необходимо ремонтировать.

В связи с этим, по словам В.Науменко, «Укрзализныця» временно приостановила предоставлять свои вагоны под погрузку в Россию. Временный запрет действует до ноября — именно к тому времени будут завершены активные пиковые перевозки того же угля и урожая. В то же время, в Прибалтику, Молдову, Беларусь и Грузию запрет не действует, так как оттуда вагоны возвращаются своевременно.

По данным В.Чорного, на сегодня в Украине 6 тыс. 900 российских вагонов, а украинских в РФ — 8 тыс. Это легко объяснить — ведь, если оборот российского вагона у нас составляет 7,5 суток, то украинского у них — 16 суток. В целом на сегодня в Украине 8,5 тыс. вагонов других ж/д администраций, в то время как украинских вагонов за пределами нашей страны — 16,5 тыс.

Все — в общий парк

Как отмечают в «Укрзализныце», решением вышеуказанных проблем может стать Единая система управления вагонным парком разных форм собственности. В частности, в «Укрзализныце» считают необходимым путем переговоров и расчетов добиться консенсуса с операторами частных вагонов и выработать такую Методику расчета тарифа на перевозку, чтобы операторы охотно передавали свои вагоны для использования в этой Единой системе.

Как прогнозирует В.Чорный, в октябре 2010 года на Совете железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ будет утверждена Концепция единой системы управления парком грузовых вагонов всех форм собственности и подписано Соглашение по этой Единой системе. Затем между ж/д администрацией и частными операторами начнется договорная работа, и уже до конца этого года появятся первые договоренности по управлению единой системой вагонного парка.

Остап Седых (УНИАН)

Досье УНИАН. Страны СНГ и Балтии (Пространство 1520 – широкая колея) обсуждают вопрос консолидации инвентарных и частных парков грузовых вагонов.

Эффективность работы такого общего парка заключается в минимизации расходов на порожний пробег вагонов, минимизации простоя, решении проблемы дефицита вагонов и т.п. На сегодня главной задачей является разработка технического обоснования работы общего парка украинскими научными учреждениями.



По данным дирекции Совета железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ, на сегодня парк грузовых вагонов стран Содружества, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии составляет 1 млн. 464,71 тыс., из них 656,154 тыс. вагонов (44,8%) - инвентарные, 808,556 тыс. (55,2%) – частные.



