Гостаможслужба: утрата «УкрСЕПРО» не привела к задержкам с оформлением товаров

Утрата электронной базы данных сертификации “УкрСЕПРО” не привела к задержкам с таможенным оформлением товаров, имеющих всю необходимую документацию, в частности сертификаты соответствия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

«Никаких неудобств (с таможенным оформлением товаров – УНИАН) на сегодня нет, но предприятия должны иметь твердые документы на товары… Если товар сертифицированный, то документы на него должны быть», - отметили в пресс-службе.

В Гостаможслужбе допускают возможность задержек во время таможенного оформления товаров, однако сообщают также, что таких сигналов на сегодня к ним не поступало.

Как сообщалось в СМИ, по информации первого заместителя генерального директора Государственного предприятия “Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества” (УкрНИУЦ) Сергея ДОРОТИЧА, электронная база данных сертификации “УкрСЕПРО” уничтожена.

Государственная таможенная служба до предоставления Госпотребстандартом информации из единого реестра сертифицированной в Украине продукции осуществляет таможенное оформление товаров, подлежащих обязательной сертификации, на основании сертификатов соответствия, свидетельств о признании соответствия, решений органов сертификации.