ОЖД отремонтировала свыше 2 тыс. грузовых вагонов Укрзализныци

Одесская железная дорога (ОЖД) за 7 месяцев текущего года отремонтировала плановым ремонтом 2146 вагонов инвентарного парка «Укрзализныци», что на 101 вагон больше плана.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ОЖД.

Лидерами по ремонту являются вагонные депо станций имени Т. Шевченко, где отремонтировали 779 вагонов, и вагонное депо станции Херсон, где отремонтировали 791 вагон.

Также отремонтировано 2239 частных вагонов, что на 973 вагона превышает план. Из них 1439 вагонов было отремонтировано в одном из самых мощных депо Одесской железной дороги - вагонном депо станции Знаменка.

Текущим ремонтом с отцеплением вагонов отремонтировано 27 тыс. 430 вагонов, что значительно превышает прошлогодний показатель.

Кроме того, Одесская железная дорога за 7 месяцев отремонтировала 388 пассажирских вагонов, что на 2,1% больше плана. В частности, капитальным ремонтом с продлением срока службы - 5 вагонов, капитальным ремонтом второго объема - 33, капитальным ремонтом первого объема - 63 и деповским - 287.

Рекордное количество вагонов отремонтировали в пассажирском вагонном депо ст. Одесса-Главная - 193 вагона. В вагонном депо станции Николаев-Грузовой отремонтировали 94 вагона. В вагонном депо станции Каховка - 30.