Могилев: техосмотры должны проводить страховые компании, а не милиция

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ не против передачи функций проведения техосмотра личных транспортных средств страховым компаниям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОГИЛЕВ сообщил сегодня на брифинге.

"С моей точки зрения, это не компетенция милиции проводить техосмотр. Это должны делать страховые компании", - сказал министр.

А.МОГИЛЕВ также добавил, что для Министерства внутренних дел этот вопрос не является принципиальным и если на законодательном уровне будет принято решение другого характера, то милиция будет его выполнять.