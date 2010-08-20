СП "Кребо" признано банкротом

Хозяйственный суд Полтавской области признал совместное украинско-голландское предприятие ЗАО "Кребо" (Кременчуг) банкротом и открыл в отношении него ликвидационную процедуру.

Об этом сказано в сообщении компании, переданном УНИАН.

Претензии кредиторов принимаются до 13 сентября 2010 года.

Подробностей принятого решения на предприятии не уточняют.

Напомним, 28 апреля 2009 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал "Кребо" на 125 млн. гривен за завышение цен на авиатопливо в международном аэропорту "Борисполь" и за злоупотребление монопольным положением при предоставлении специализированных аэропортовых услуг по заправке авиатопливом. В конце 2009 года Киевский межобластной апелляционный суд по ходатайству АМКУ запретил "Кребо" осуществлять действия по отчуждению и списанию своих основных фондов в пределах 125 млн. гривен.

АМКУ инициировал судебный запрет на отчуждение имущества, поскольку опасался, что "Кребо" может уклониться от уплаты штрафа.

Справка УНИАН. Совместное предприятия "Кребо" занималось поставками авиатоплива.

СП "Кребо" закончило 2008 год с прибылью 20,4 млн. грн.

11% СП "Кредо" владеет ЗАО "Укртатнафта", 78% акций принадлежат Movida International Holdings & Finance B.V (Нидерланлы).

В 2009 году во время одного из судебных заседаний представитель АМКУ заявил, что "Кребо" уже не является владельцем установки синтеза авиационного топлива на территории Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (ЗАО "Укртатнафта").