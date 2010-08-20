ЮЗЖД изменит маршрут следования пригородных поездов через Киев

21 августа

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) 21 августа, в связи с выполнением ремонтных работ на станции Киев-Московский, изменяет маршрут следования ряда электропоездов. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЮЗЖД. В частности, следующие поезда будут идти через ст. Киев-Петровка: № 6871 Борисполь — Киев-Петровка, № 6013 Киев-Петровка — Фастов, № 6911 Нежин — Борщаговка-тех., № 6913 Нежин — Борщаговка-тех., № 6710 Борщаговка-тех. — Триполье-Днепровское, № 6915 Нежин — Борщаговка-тех., № 6811 Яготин — Борщаговка-тех., № 6813 Гребенка — Киев-Петровка, № 6816 Киев-Петровка — Гребенка, № 6917 Нежин — Киев-Петровка, № 6916 Киев-Петровка — Нежин, № 6815 Яготин — Святошин, № 6625 Святошин – Тетерев, № 6919 Нежин — Борщаговка-тех.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter