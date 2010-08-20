Проезд в киевском метро может подорожать до 2 грн.

КП «Киевский метрополитен» ожидает, что до конца 2010 года цена на жетон составит 2 грн.

Как передает корреспондент, об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности начальника метрополитена Владимир ФЕДОРЕНКО.

«Мы хотим, чтобы это было как можно быстрее. Эта цена демократична для пассажиров, удобна, и все-таки мы получаем какой-то дополнительный доход», - сказал он. По его словам, метрополитен нуждается в дополнительных средствах на обновление, проведение плановых работ и пр.

В то же время В.ФЕДОРЕНКО отметил, что стоимость проездных останется прежней, а цену на жетоны целесообразно поднять до 2 грн. для удобства. В частности, по его данным, метрополитен тратит тысячи гривен за услуги банков, закупая разменные монеты для выдачи сдачи пассажирам. «Мы считаем, что на данном этапе целесообразно установить стоимость жетона на уровне 2 грн., не изменяя стоимости проездных билетов», - сказал В.ФЕДОРЕНКО.

По его словам, жетоны покупаются, как правило, для разовых поездок, также они закупаются гостями города. При этом во всех метрополитенах мира применяется практика, когда разовая поездка существенно выше абонемента.

В то же время, отметил В.ФЕДОРЕНКО, решение относительно изменения тарифов будет принимать киевская власть. Он выразил надежду, что пассажиры поддержат это, поскольку это позволит ускорить работу в кассах.